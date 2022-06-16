Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. طوابير طويلة أمام محطات الوقود (فيديو)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"واشنطن بوست": كفة الحرب في أوكرانيا لم تمل بعد لصالح روسيا

دوليات

2022-06-16 | 03:15
"واشنطن بوست": كفة الحرب في أوكرانيا لم تمل بعد لصالح روسيا
746 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
يرى مسؤولون أمريكيون أن ميزان الحرب في أوكرانيا لم يمل بعد لصالح روسيا، رغم ما حققته قواتها من إنجازات في منطقة دونباس، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول بارز في إدارة بايدن، قوله: "نشترك بمظاهر القلق، إلا أن الأوكرانيين في موضع وتسليح جيد، وقادرون على منع التقدم، في حين يواجه الروس مشكلة استدامة عمليتهم".
 
وذكر المسؤولون أن الدفاعات الأوكرانية صلبة في هذه الحرب، لكن المسؤولين الأوكرانيين طالبوا بمعدات عسكرية ثقيلة وبسرعة؛ من أجل الصمود أمام العمليات العسكرية في لوهانسك ودونستيك بشرقي البلاد.
 
وفي تغريدة على تويتر، طالب المسؤول البارز ميخيلو بودلياك هذا الأسبوع بـ300 راجمة للصواريخ المتعددة أو أم أل ار أس، أي ثلاثين ضعفا من الراجمات التي أرسلت.
 
وقالت الصحيفة إن ذلك يوضح مشكلة إمدادات الأسلحة التي باتت تثير قلق الكثير من الخبراء الأمريكيين. فلم يصل من راجمات "أم أل أر أس" سوى أربع، وهناك ثمان في الطريق، كما يقول مسؤولون.
 
وقال الجنرال المتقاعد بن هودجز، الذي قاد القوات الأمريكية في أوروبا، إن "12 راجمة ليست كافية وليست قريبة من المطلوب"، متابعا: "يبدو أننا نواصل التراخي، ما يعني طول أمد الحرب".
 
وقال مستشار الأمن القومي في عهد جورج بوش الابن، ستيفن هادلي، إن الإدارة بحاجة لتسريع إمداد الأسلحة، مضيفا: "نحن لسنا في المدى الذي نحتاجه لوقف الروس.. ويبدو أننا نقيس بملاعق الشاي بدلا من ملء السطل كاملا".
 
وعلق كاتب المقال بالقول إن مسؤولي الإدارة محقون بأن الوقت ليس مناسبا لكي نظهر الفزع حول أوكرانيا، لكن الرئيس جو بايدن بحاجة لكي يظهر وبوضوح لكل من كييف وموسكو أنه مستعد للوفاء بما وعد، وهو منح الأوكرانيين وسائل الردع والدفاع عن أنفسهم ضد أي عدوان جديد.
 
وأضاف أنه يمكنه التأكيد على هذه الرسالة من خلال تقديم المزيد من السلاح إلى أوكرانيا، وبسرعة أكبر، وبخاصة أنها تواجه الهجوم الروسي الوحشي.
 
وقال مسؤولون في البنتاغون إن مزيدا من الأسلحة في الطريق، لكنهم يحذرون من أن التوصيل والتدريب يأخذ وقتا.
 
ومن المتوقع أن ينهي أول فريق أوكراني يتدرب على راجمات "أم أل أر سي" عملياته، الأربعاء، فيما سيتم نشرها في الأسبوع المقبل، بحسب مسؤول مطلع على إيجازات البنتاغون، فيما ستبدأ عملية تدريب فريق أوكراني جديد بعد نهاية الفريق الأول ومباشرة، وفقا لمقال الصحيفة.
 
واشتكي الأوكرانيون من عدم وجود مدفعيات ثقيلة ونقص في الذخيرة للمدافع التي يملكونها، فيما علق مسؤولو البنتاغون بأن الوضع معقد أكثر مما يتصور، فالأوكرانيون يعانون فعلا من نقص الذخيرة لمدافعهم التي تعود للحقبة السوفييتية، هي تطلق قذائف بحجم 152 مليمتر.
 
وبحثت الولايات المتحدة عن قذائف تناسب المدافع هذه في كل أنحاء العالم، كما وحثت دولا في حلف وارسو السابق مثل بلغاريا ورومانيا للعودة وإنتاجها.
 
ومن أجل تزويد أوكرانيا بمدافع قوية، بدأ البنتاغون الشهرين الماضيين بشحن مدافع حديثة من نوع هاوتزر أم 777 وقادرة على إطلاق قذائف بحجم 155 ميليمتر.
 
كما أوصلت الولايات المتحدة أكثر من 100 مدفع، فيما سيصل مجموع الإمدادات الغربية منها إلى 200 مدفع، أي ما يعادل قوة 10 فرق مدفعية.
 
ويرى مسؤولون مطلعون أن الذخيرة من مدافع هاوتز أم 777 مناسبة، حيث قدمت الولايات المتحدة في البداية 250 ألف طلقة، وعلى مستوى الاستخدام الحالي لدى الأوكرانيين ذخيرة منها تكفي لـ30-40 يوما، كما يعمل المتعهدون الأمريكيون مناوبات متعددة لتقديم إمدادات تكفي لما بين 20 إلى 30 يوما أخرى.
 
وقال كاتب المقال إن خسائر القوات الروسية من الجنود والمعدات مذهلة، حيث يقدر المسؤولون في البنتاغون أن الروس خسروا حوالي 2.600 عربة مصفحة، وحوالي نسبة 30% من ترسانتهم التي تضم 1.000 دبابة و 1.600 مصفحة لحمل الجنود.
 
وأطلق الروس نسبة 70% من الذخيرة الموجهة بدقة، لكن بسبب العقوبات الغربية لم تكن روسيا قادرة على تقديم الذخيرة الحيوية من جديد.
 
ومنذ الأيام الأولى من الحرب، خشي مسؤولو البنتاغون من محاصرة الأوكرانيين في الشرق بطريقة كلاسيكية "تطويق مزدوج" يقوم على حركة الكماشة، لكنهم استطاعوا الرد على نقطتين من الكماشة في خاركيف وخيرسون.
 
وقال هودجز إن الروس ليست لديهم القدرة على المناورة الحربية التي يريدونها لتحقيق تقدم مباشر". وأوضح أن أداء قواتهم أظهرت غيابا في القيادة والتحكم والدعم اللوجيستي والأساليب البرية- الجوية المدمجة والضرورية لهجوم معقد كهذا.
 
وفي النهاية، فالمتغير الحاسم في هذه الحرب الشرسة ربما كان "الصبر الإستراتيجي"، بعبارات الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك ريان، فلم ينتصر الأوكرانيون بعد، لكنهم لم يخسروا أيضا، ويجب أن يحصلوا على أسلحة كثيرة وحالا.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:37 | 2022-06-16 05:37
05:34 | 2022-06-16 05:34
05:32 | 2022-06-16 05:32
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.