تركيا تعلن قتل 6 من عناصر العمال الكردستاني شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي "تمكن من تحييد 6 إرهابيين من بي كى كى في إطار عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق"، على حد وصف البيان.وأكدت الوزارة وفق بيانها الذي نقلته وكالة الأناضول التركية، "استمرار العملية بعزيمة وإصرار كبيرين".وتشن تركيا عمليات عسكرية داخل أراضي العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب. الشيء الذي رفضته السلطات العراقية بأكثر من مرة، حين تصدر بيانات إدانة واستنكار، وتسليم سفير أنقرة في بغداد، مذكرات احتجاج تصفها الحكومة العراقية بـ "شديدة اللهجة".