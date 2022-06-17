انهيار بناية من 5 طوابق وسقوط ضحايا في مصر

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم في منطقة الضاهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى منطقة الحادث، وذلك للبدء في أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات، وبمساعدة رجال الحماية المدنية.وقرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار لبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.وقال شهود عيان إنه من الوارد أن تكون هناك حالات وفيات نتيجة سقوط هذا المنزل القديم، فيما قال آخرون إن الأشخاص المتواجدين بالمنزل غادروا قبل وقوعه بدقائق معدودة.