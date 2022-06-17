إسرائيل توجه اتهاماً جديداً لإيران

وأضافت ان هذه المعلومات ترددت في أعقاب التقييم الذي أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.وتحدث رئيس الموساد ديفيد بارنيا وكبار المسؤولين من مكافحة الإرهاب والأمن القومي، عن المعلومات الجديدة التي وردت صباح الجمعة ، وفيها أن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.وحث المسؤولون الإسرائيليين على عدم السفر إلى تركيا ودعوا الموجودين هناك الى مزيد من اليقظة وعدم الخروج إلى المطاعم وأماكن الترفيه المعروفة في المدينة.