ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة

وقال ترامب: "علينا أن نكون حذرين، لأن الطريقة التي ندير بها هذا الأمر قد تنتهي بالحرب العالمية القادمة.. نحن نخصص 40 مليار دولار بالإضافة إلى 16 مليار دولار أخرى، يعني 56 مليار دولار".وشدد ترامب على أن أوروبا لا تساعد سوى بجزء صغير مقارنة بما تخصصه الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن إجمالي المساعدات لأوكرانيا منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة بلغ حوالي 6.3 مليار دولار.وأعلن بايدن مؤخرا عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لكييف.