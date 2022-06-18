زينب سليماني ترد على تصريحات بومبيو حول اغتيال والدها

وكتبت زينب سليماني في التغريدة: "بومبيو يشكو إيران في التلفزيون السعودي.. منزل مصمم أحداث 11 سبتمبر".وأضافت "قال جيك سوليفان إن القاعدة كانت إلى جانبنا في سوريا لكن سليماني كان يقمع الإرهابيين".وتابعت قائلة: "قال عادل عبد المهدي من العراق إنه يجب أن يلتقي والدي في ذلك الصباح لمناقشة خفض التصعيد في المنطقة".واختتمت تغريدتها بالقول "عش في خوف كاذب".