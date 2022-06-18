برنامج إيران النووي.. إسرائيل تتوعد بوقفه

وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت الليلة الماضية محادثة طويلة وجيدة مع وزير خارجية فنلندا".وأضاف: "ناقشنا التطورات في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى الناتو".وتابع لابيد: "في الشأن الإيراني، قلت للوزير إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها".وأشار لابيد إلى أنه هنأ الوزير على قرار فنلندا المهم بدعم قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني.