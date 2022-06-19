ايران: وجود إسرائيل في المنطقة وراء زعزعة الأمن

وبحث حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد أمير عبد اللهيان على "زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين"، معتبرا أنها "أرضية لتنمية وتوسيع العلاقات بين الجانبين".وقال أمير عبد اللهيان: "إن إيران تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وترى أن تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة".وأضاف: "وجود كيان الاحتلال الغاصب للقدس في المنطقة يسبب انعدام الأمن والاستقرار، ويعد سببا للإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".ودعا أمير عبد اللهيان نظيره الإماراتي إلى زيارة طهران.وبحسب ما نقلت "إرنا"، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن ترحيبه بالتشاور المنتظم بين مسؤولي طهران وأبو ظبي، لافتا إلى "المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية".وأكد عبد الله بن زايد أن "الإمارات لن تسمح بأي أعمال تخريبية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة لها، وتأخذ بالاعتبار دائما أمن جيرانها".كما شدد الجانبان على "ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين"، وتباحثا حول تطورات المفاوضات النووية في فيينا.