اليابان.. اصابة خمسة اشخاص نتيجة زلازل ضرب ايشيكاوا

ونقلت وكالة "كيودو" عن أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارئ عقده في طوكيو أن "خمسة اشخاص اصيبوا في حصيلة اولية نتيجة زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس رختر"، موضحا ان "محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة الكهروذرية في محافظة نيغاتا، وهي الأكبر في البلاد لم تسجل أية أعطال في عملها، ومع ذلك تم إيقاف عملها حاليا".واضاف ان "حركة القطارات السريعة ظلت تسير كالمعتاد، وفقا لشركة السكك الحديدية JR، التي لم تعلق رحلاتها جراء الهزة الأرضية".