خامنئي: الأزمة الأوكرانية مخطط غربي لتوسيع حلف الناتو

ونقلت وكالة "إرنا" الايرانية عن خامنئي خلال استقباله رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قوله إن "المشكلة الرئيسية في القضية الأوكرانية، ناجمة عن مخطط الغربيين لتوسع حلف الناتو، وذلك في إطار خطتهم التوسعية التي يسعون لتمريرها أينما وطئت أقدامهم".وأضاف أنه "يجب مراقبة التطورات بدقة وحذر، لأن الأمريكيين والغربيين يسعون على الدوام لتوسيع نطاق هيمنتهم في شتى المناطق، ومنها منطقتي شرق وغرب آسيا، والمساس بسيادة واقتدار بلدانها".