واشنطن تؤكد: مساومة تركيا حلف الناتو لن تمنحها F-35

وقال، إن "تركيا لا يمكنها العودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35 لأنها حصلت على منظومة الدفاع الروسية S-400".وأضاف: "شراء تركيا لنظام الدفاع S-400 من روسيا لا يزال مصدر قلق كبير لنا، وهذا لا يعاقب تركيا على شرائها أسلحة من روسيا، ولكن وجود المنظومة الصاروخية الروسية لا يتناسب مع وجود المقاتلات الأمريكية في المكان ذاته، هناك مخاوف من وصول المعلومات الهامة إلى الروس".وتابع: "أعتقد أنه سيتم تسليم بعض الأسلحة لتركيا في النهاية، لكن لن يتم بيع الطائرات المقاتلة من طراز (F-35)، لا أعرف ماذا ستفعل أوروبا، لكنني أعتقد أنهم سيتصرفون بهذه الطريقة أيضا".وفي إشارة إلى مساومة تركيا أعضاء التحالف ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو، قال سميث: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه إذا لم يتم تقديم عرض جيد بما فيه الكفاية، لن يقبل عضوية السويد وفنلندا، ولكن هذا غير معقول أنه يعتقد أن هذه هي أفضل مساومة يقوم بها".