بسبب الاحتجاجات.. مطار أوروبي يلغي جميع الرحلات

وقال مطار بروكسل في بيانه أنه لن يتم تسيير رحلات ركاب من مطار بروكسل يوم الاثنين 20 يونيو بسبب الاحتجاجات وإضراب قسم كبير من رجال الأمن.وحث المطار المسافرين على عدم القدوم إلى المطار حتى إعادة تحديد موعد رحلاتهم.وسيستمر المطار في استقبال طائرات الركاب والشحن القادمة إليه.ودعت النقابات البلجيكية يوم الاثنين عشرات الآلاف من أنصارها للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية لسكان البلاد.