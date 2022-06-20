مقتل وإصابة 15 عسكريا باستهداف حافلة في سوريا

السومرية نيوز – متابعة

قتل 13 عسكريا سوريا، وأصيب اثنان آخران، في هجوم استهدف حافلة كانت تقلهم في ريف الرقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، يوم الإثنين.



وقالت الوكالة إن "أنباء أولية تفيد باستشهاد 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشرى بريف الرقة".

وأضافت أن "الهجوم تسبب أيضا بمقتل وجرح عدد من المواطنين".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "هذا الهجوم يأتي في إطار استمرار عمليات تنظيم داعش في البادية السورية".

وأضاف المرصد أن الهجوم "أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إذ تأكد مقتل 15 من قوات النظام على الأقل“، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل وجود جرحى بعضهم ”حالتهم خطرة".