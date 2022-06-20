بعد تصريحات بومبيو.. تعليق جديد من ايران بشأن قضية اغتيال سليماني

السومرية نيوز – متابعة

أكدت إيران، اليوم الإثنين، استمرارها بملاحقة مرتكبي اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بالتنسيق مع الجانب العراقي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "تجري ملاحقة مرتكبي اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ما حدث على التراب العراقي جريمة واضحة".

وتابع خطيب زاده:"تتم ملاحقة الجناة والمشرفين والمستشارين الذين قاموا بعملية الاغتيال، ويتابع الأصدقاء في العراق تعاوناً استخباراتياً وثيقاً مع القضاء والاستخبارات الإيرانية بصفتهم الجهة المسؤولة عن هذه القضية".

واضاف: إن "إيران تؤكد استلام مستحقاتها من وزارة الكهرباء العراقي بواسطة مصرف التجارة العراقي مثمناً جهود الحكومة العراقية للعمل بوعودها حول هذه المستحقات مضيفا أن البنك المركزي الإيراني سيعلن في وقت لاحق آلية استلام هذه الأموال".

وعن زيارة وزير الثقافة العراقي إلى طهران أكد متحدث الخارجية الإيرانية أنه حصلت تفاهمات جديدة جيدة بين البلدين في المجال الثقافي والسياحي.

وحول تقارير الصحف التركية التي اتهمت إيران بدعم حزب العمال الكردستاني أكد خطيب زادة أن: "هذه الاتهمات لا تستحق الرد مضيفا أن علاقات إيران مع تركيا علاقات جيدة وذات أبعاد متعددة".

وشدد على أن "الملف السوري موضع خلاف بيننا و أنقرة وأن طهران تؤكد ضرورة حفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وأضاف أن البلدين يسعيان لإدارة خلافاتهما في هذا الملف".

وعن الملف النووي أكد أن "إدارة بايدن تمارس سياسة مزدوجة تجاه طهران وتستمر في فرض سياسة ترمب الفاشلة"، مستدركا أن "إيران مستمرة في المسار الدبلوماسي ولديها كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها".