"نيويورك تايمز" تنشر نتائج تحقيق أجرته بشأن ظروف قتل "شيرين أبو عاقلة"

السومرية نيوز – متابعة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، نتائج تحقيق أجرته بشأن ظروف قتل مراسلة قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة".



وقالت الصحيفة ان "الرصاصة التي قتلت شيرين أطلقت من الموقع الذي كانت توجد فيه القافلة العسكرية الإسرائيلية"، مبينة ان "الرصاصة التي قتلت شيرين أطلقها على الأرجح جندي من قوات النخبة الإسرائيلية".

واضافت ان "الأدلة تؤكد عدم وجود أي مسلحين فلسطينيين بالقرب من المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة"، لافتة الى ان "الأدلة تؤكد إطلاق 16رصاصة من موقع القوات الإسرائيلية وهو ما يتعارض مع الرواية الإسرائيلية".

نشرت شبكة الجزيرة في وقت سابق، صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة، وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز "إم4" (M4)، بينما قالت الخارجية الأميركية إن إسرائيل قادرة على استكمال التحقيق، مشددة على ضرورة المساءلة.



وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم التي تستخدمها قوات الاحتلال، موضحا أن تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

وأظهر التحقيق إعادة محاكاة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لمعرفة المزيد عن نوع الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع البنادق المحتمل استخدامها لإطلاق هذا النوع من الرصاص.



واستند تحليل الجزيرة إلى آراء خبراء عسكريين، ويوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.



من جهته، أكد مدير مكتب فلسطين وإسرائيل في هيومن رايتس ووتش أن كل الأدلة تشير إلى أن الطلقة صدرت من جندي إسرائيلي.

وأبو عاقلة، صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، تقول تحقيقات فلسطينية إنها قُتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، بشمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك لصالح قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي استدعى إدانة واسعة للاحتلال في الأوساط الشعبية والرسمية العربية والدولية.