ايران.. القبض على ثلاثة "عملاء للموساد الاسرائيلي"

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، ان "المدعي العام في مدينة زاهدان أعلن عن اعتقال عناصر الموساد في محافظة سيستان وبلوشستان".واضاف ان "عملية الرصد والمراقبة التي استمرت 8 أشهر للتعرف على الشبكة"، موضحا إن "اغتيال بعض العلماء النوويين كان على جدول أعمالهم".وكانت مصادر إيرانية كشفت مؤخراً أن "إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما مما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت في وفاتهما".وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن "أمن الشعب الإيراني خط أحمر، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل".