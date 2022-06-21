موجة حر تستمر 10 أيام في دولة أوروبية

ومن المرجح أن تكون أثينا من المناطق الأكثر تضررا من موجة الطقس الحار الأولى لهذا الصيف.وحذر الخبراء من أن الخطر لن يقتصر فقط على كبار السن والمرضى، فعندما تظل درجات الحرارة مرتفعة لفترة، لا يتمكن الجسم من الراحة أثناء النوم، ما قد يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية.ونصح الخبراء السكان بارتداء الملابس الخفيفة وشرب الماء، كما حذرت خدمات الإطفاء من أن احتمالات حدوث حرائق غابات ستكون مرتفعة.