الجيش الأوكراني يقصف جمهورية دونيتسك بأكثر من 30 قذيفة

وذكرت القيادة، أن القصف شمل منطقتي كييفسكي وبتروفسكي بمدينة دونيتسك، وكذلك بلدتي غولموفسكي وزايتسيفو.ويشار إلى أن الوضع على خطوط التماس في دونباس، بات في غاية التوتر في 17 فبراير الماضي.وفي الأشهر الأخيرة تعلن سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بشكل دوري، عن قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ من جانب جيش أوكرانيا وفصائل القوميين النازيين. ويتم خلال بشكل أساسي، استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية وخاصة مرافق البنية التحتية الحيوية.