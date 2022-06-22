دولة اوروبية تسجل اول حالة اصابة بالكوليرا بعد 43 عاما

ونقلت صحيفة "Pais" الإسبانية عن السلطات، ان " قاصرة من سكان منطقة الحكم الذاتي في مدريد أصيبت بالكوليرا، بعد شربها مياها غير معالجة في مزرعة، وفي وقت لاحق، تم إدخال الفتاة إلى المستشفى، وقد خرجت بالفعل من المستشفى".وواضافت ان " السلطات تحاول معرفة مصدر المياه ومصدر الإصابة وما إذا كان هناك آخرون مصابين، ويفترض أن الماء مأخوذ من بئر".ووفقا للصحيفة، تفيد تقارير وزارة الصحة في البلاد والبيانات الواردة في الأدبيات العلمية، بأن هذه قد تكون أول حالة إصابة بالكوليرا (مستقلة عن العوامل الخارجية) في إسبانيا منذ عام 1979.ونقلت الصحيفة عن السلطة المحلية قولها: "نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة رغم إغلاق المزرعة حتى يتم التأكد من عدم وجود مخاطر على السكان".