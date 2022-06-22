للمرة الأولى.. واشنطن تعترف بشأن الرسوم الجمركية

أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، أن الولايات المتحدة بعد تعليق العلاقات التجارة الطبيعية مع روسيا، زادت الرسوم على أكثر من 75٪ من الواردات الروسية.



وقالت تاي خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي: "نتيجة لاعتماد الكونغرس وتوقيع الرئيس للقانون المتعلق بالأمر، علقت الولايات المتحدة العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا. وأدى هذا الإجراء وحده إلى زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 75٪ من الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة".