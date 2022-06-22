واشنطن تكشف: الناتو سيعلن في قمته عن توزيع جديد لقواته

وقالت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض معلقة على قمة "الناتو" المقبلة في مدريد: "أعتقد أنه ستكون هناك إعلانات واسعة حول توزيع جديد القوات والوسائل. يناقش الحلف ذلك منذ عام، منذ القمة السابقة. أتوقع أن يصدر عدد من الحلفاء تصريحات".وأضافت: "أتوقع أن المفاوضات حول ترتيب القوات والوسائل سوف تكون محور القمة الأسبوع المقبل".ومن المقرر أن تعقد قمة "الناتو" يومي 29 و30 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد.