تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة - عاجل

ويأتي ذلك بعدما أجرى عون استشارات نيابية مُلزمة، حظي خلالها ميقاتي بدعم 54 نائباً، مقابل 25 صوتاً للسفير السابق نواف سلام فضلاً عن صوتٍ واحدٍ لكل من الرئيس سعد الحريري والدكتورة روعة الحلاب، مع هذا فإن عدد النواب الذين لم يسموا أي شخصية لرئاسة الحكومة بلغ 47 نائباً، وفق وسائل إعلام لبنانية.ووفقاً لرئاسة الجمهورية، فقد استدعى عون، ميقاتي إلى قصر بعبدا لتكليفه بتشكيل الحكومة.