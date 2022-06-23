ليبيا.. هبوط اضطراري لمروحية تقل وزراء في حكومة الدبيبة

وقال الناطق أن "خللا فنيا تسبب في هبوط اضطراري لمروحية تقل وزراء دون وقوع إصابات".يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن تحطم المروحية قبيل إقلاعها من مطار جادو الليبي، بحسب مصادر صحفية.يشار إلى أن العاصمة الليبية تعيش أوضاعا متوترة وتوحي بتصعيد عسكري محتمل، حيث استنفرت الميليشيا الموالية للدبيبة قواتها وانتشرت في شوارع طرابلس ومداخلها الرئيسية، أمس الأربعاء.كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بعد أنباء عن تحرك ميليشيا الزنتان الداعمة لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وتمركزها في ضواحي العاصمة.