حزب المحافظين البريطاني يتعرض لهزيمة "ساحقة" في الانتخابات الفرعية

وخسر المحافظون في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنكلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.لكنّ جونسون (58 عاماً) كان أكد في وقت سابق أنه يرفض الاستقالة، حتى في حال الفشل، قائلاً للصحافيين المرافقين له في رواندا حيث يشارك في قمة الكومنولث "هل أنتم مجانين؟".وأضاف "في شكل عام لا تفوز الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الفرعية ولا سيما في منتصف فترة حكمها"، مؤكدا "أنا متفائل".