المانيا: روسيا اتخذت العالم رهينة بسلاح الجوع

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بربوك قولها خلال مؤتمر يُعقد في برلين ويهدف إلى إيجاد "حلول" لأزمة الغذاء التي تسببت بها العملية العسكرية في أوكرانيا، إن "موسكو تستخدم المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، وتتخذ "العالم كله رهينة"، محذرة من "تسونامي" مجاعة حقيقي من المحتمل أن يطاول بعض الدول".وأضافت أن "المؤتمر يسعى إلى "تقديم حلول" مثل تسريع الصادرات الغذائية من أوكرانيا عبر طرق بديلة من البحر الأسود".ويشار إلى أن المؤتمر بعنوان "الاجتماع لأمن الغذاء العالمي" يُعقد قبل قمة قادة مجموعة الدول السبع التي تبدأ الأحد في بافاريا. ويشارك فيه قادة 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول تطاولها الأزمة بشدة مثل نيجيريا وتونس وإندونيسيا.وتركّز المشاورات أيضاً على زيادة المساعدات للبلدان الأكثر تضرراً، من دون تقديم الحدث على أنه مؤتمر للمانحين.