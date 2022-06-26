وفاة أميرة سعودية – عاجل

السومرية نيوز – متابعة

أعلن الديوان الملكي في السعودية، صباح اليوم الأحد، وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية واس.



وقال الديوان الملكي في بيان: سيصلى عليها إن شاء الله- اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".