إيران: نرحب بالتطبيع مع هذه الدولة

In response to the message taken to Iran by Prime Minister of Iraq @MAKadhimi from #SaudiArabia, FM @Amirabdolahian said that #Iran welcomes normalization with KSA, reopening of embassies and start of political dialogues. pic.twitter.com/KEy9W2p9r2 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 3, 2022

جاء ذلك خلال لقاء عقده عبد اللهيان مع مجموعات فلسطينية في دمشق، ردا على رسالة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأكد عبد اللهيان وفقاً لـ"إرنا"، ان "إيران ترحب بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية وإعادة فتح السفارات وبدء الحوارات السياسية".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أكد الأسبوع الماضي أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران، هو إحياء المحادثات السعودية – الإيرانية.وأوضح زاده، أن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد.وبين، أن رئيس الوزراء العراقي نقل نقاطا من الرياض بشأن المحادثات الثنائية مع طهران.يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.