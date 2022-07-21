أمريكا: إيران أيدت الحرب الروسية على أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تعليقا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي أدلى بها خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خامنئي "أيد من الناحية الجوهرية غزو بوتين القاسي لأوكرانيا".وأضاف: "وهذا أمر لافت بشكل خاص، لأن إيران طوال كل هذه الفترة كانت تحاول الحفاظ على صورة الحياد، وقالت إنها ضد الحرب".وتابع: "ومن الواضح الآن أن ذلك كان كلاما فارغا على الإطلاق. وإيران انضمت إلى المجموعة الصغيرة من الدول التي كانت تحافظ على صورة الحيادة، وفي نهاية المطاف أيدت فلاديمير بوتين وحربه على أوكرانيا والشعب الأوكراني".وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد صرح خلال لقائه مع بوتين في طهران يوم الثلاثاء بأن حلف الناتو "كان سيبدأ حربا على روسيا إن لم يتم وقفه في أوكرانيا".