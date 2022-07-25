بالأرقام.. أوكرانيا تكشف حصيلة الخسائر البشرية والمادية منذ بداية الاجتياح الروسي

وأعلنت الوزارة أنه "منذ بداية الحرب، قتل 18 طبيبا وعاملا في المجال الصحي، وأصيب أكثر من 50 بجروح نتيجة العمليات العسكرية".



وقالت إن "123 مؤسسة طبية دمرت بالكامل ولا يمكن ترميمها، وتضررت 746 مؤسسة أخرى، لكن يمكن إعادة بنائها".

وفي منشور على صفحتها بفيسبوك، الأحد، أكدت الوزارة أنه "على الرغم من التدمير المتعمد للبنية التحتية الطبية، فإن أنظمة الرعاية الصحية تعمل بكل ما أمكن لتلبية الحاجة للاستشفاء والعلاج أثناء الحرب".ودعت الوزارة إلى دعمها عبر منصة "يونايتد24” (UNITED24) لجمع التبرعات، لتعزيز العمل في “البرنامج الوطني للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (…) وتوظيف الأطباء النازحين داخليا، والإجلاء الطبي للمرضى والمصابين (…) وتحسين نظام إعادة التأهيل في أوكرانيا".ولفتت إلى أنه "كل أسبوع تسجل في المتوسط 4 رحلات إجلاء لعلاج الأوكرانيين في الخارج. ويوجد الآن 17 دولة تعالج مرضانا في أفضل العيادات المتخصصة. كما تم إرسال 17 مرافق طبي لنقل الأطفال المصابين بالسرطان للعلاج في الخارج. وفي المجموع تم إرسال 1274 أوكرانيا للعلاج في الخارج".وفي ايار الماضي، أطلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة إعمار البنى التحتية لأوكرانيا.وقال زيلينسكي: "بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا"، معلنا عن منصة "يونايتد 24". وأضاف “كل تبرع مهم للنصر".