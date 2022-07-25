بايدن يكشف مستجدات إصابته بكورونا: صحتي تتحسن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن صحته تتحسن ويأمل في العودة للعمل بشكل طبيعي بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.



وخلال مشاركته افتراضيا باجتماع اقتصادي، أفاد بايدن بأنه من المتوقع أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبينا أن ينتظر التأكيد، و"سأخبركم عندما تحصل".



من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تشهد ركودا اقتصاديا.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي، ان "بايدن يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل".