رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجه رسالة الى ايران

السومرية نيوز – متابعة

نفى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي علمه بتطوير إيران سلاحا نوويا، لكنه يعتقد أن تخصيب اليورانيوم ما زال مستمرا.



وأضاف غروسي، في مقابلة مع "سي أن أن" أنه "عندما يتعلق الأمر بتخصيب اليورانيوم في طهران، فإن المسألة هي أن كل هذه الأنشطة مستمرة، وليس لدينا القدرة على رؤيتها، لا نعرف ما الذي يحدث".

ووجه غروسي، رسالته إلى طهران قائلا "يتعين عليهم في إيران استعادة جميع القدرات التفتيشية، إذا أرادوا أن يتم الوثوق بهم فيجب أن تكون الثقة موجودة. ففي المجال النووي، الطريقة الوحيدة للحصول على الثقة هي التفتيش، الكلمة الطيبة لا تفي بالغرض".

وبخصوص المفاوضات يعتقد غروسي أن مساحة التوصل إلى اتفاق "تضيق"، وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فسندخل بالطبع في مرحلة من الشك حيث ستكون إيران مع برنامج يتقدم بسرعة كبيرة وبدون قدرات تفتيش".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قالت الاثنين، بأن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في حزيران/ يونيو حتى يتم إحياء اتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قوله: "لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين عودة الجانب الآخر إلى اتفاق النووي".

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق بعد أن مررت الوكالة قرارا ينتقد طهران في حزيران/ يونيو.