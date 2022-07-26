بهذا المبنى... بن سلمان يريد التفوق على أهرامات مصر!

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن المشروع علم 2021 منوّهًا بأنه سيكون أكبر من الأهرامات المصرية.المشروع المسمّى خط المرآة أو Mirror Line عبارة عن مبنيين يصل ارتفاعهما إلى 1600 قدم، يعملان بالتوازي لمسافة 75 ميلاً (120 كلم) في خط عبر التضاريس الساحلية والجبلية والصحراوية، متصلين عبر ممرات.ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى تريليون دولار وأن يضم حوالي خمسة ملايين شخص عند اكتماله.و يصر الأمير محمد بن سلمان على أن المباني ستكون خالية تمامًا من الكربون وستكون جيدة للبيئة المحلية إذ سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة.ويسمح بالالتقاء في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام والسفر من طرف إلى طرف في غضون 20 دقيقة.ووصف بن سلمان المشروع بأنه يمثل ثورة حضارية تضع الإنسان في المقام الأول، مشدّدا على أنه يعمل على اكتماله بحلول عام 2030 ، رغم أن المهندسين قالوا إن تشييده قد يستغرق 50 عامًا.ويأتي هذا المشروع ضمن خطة "نيوم" التي تعتزم من خلاله المملكة جذب الاستثمار الأجنبي وخلق آلاف الوظائف الجديدة في خطوة تخفف من اتكال اقتصادها على العائدات النفطية.والمشروع مملوك من قبل صندوق الإستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، جذب الاستثمار الأجنبي وخلق آلاف الوظائف الجديدة.ولكن رغم آمال بن سلمان الكبيرة في هذا المشروع، شكّكت الصحف الغربية لا سيما بلومبيرغ بإمكانية تحقيقه نتيجة للصعوبات الشديدة التي التي يواجهها المصممون والمهندسون في تنفيذ الرؤى "المتغيرة" لصاحب فكرة المدينة.وأشارت في تحقيق أجرته إلى أن المستفيد الأول من المشروع حتى الآن هم القائمة الطويلة من المستشارين.وتجدر الإشارة إلى أن المشروع لا يزال على الورق حتى الآن، ولم يبصر النور إلا في صورة موقع على الإنترنت وإعلان صحفي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.