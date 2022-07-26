ايران: لم نغادر طاولة المفاوضات

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن رئيسي قوله: أن إيران "لم تغادر طاولة المفاوضات"، متهما الغرب بخلق أزمة في هذه المفاوضات بإصدار قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المفاوضات".واضاف، أن "الوصول لنتيجة من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي يتطلب "إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء"، معتبرا أن موقف إيران "منطقي وعقلاني".تأتي تصريحات رئيسي بعدما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أن "الوكالة ليس لديها معلومات تثبت أن إيران تبني قنبلة ذرية، لكن الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تشير إلى أنها تتحرك في هذا الاتجاه".وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في حزيران حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الاثنين.يذكر أن إيران كانت أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في حزيران.