سماء إيران تنجو من "كارثة جوية" لطائرتين

ووقع الحادث، حين سمحت شركة مراقبة الملاحة الجوية الإيرانية ATC لطائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية متوجّهة إلى بيشاور، بالهبوط من ارتفاع بلغ 36 ألف قدم إلى 20 ألفا.وكانت طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية نفسها ومتجهة إلى دبي، في الأسفل على ارتفاع 35 ألف قدم، واقتربت الطائرتان من بعضهما على مسافة 300 متر، بحسب المصدر.وقال المتحدث عبدالله حفيظ خان بحسب وكالة فرانس برس: "ساعد نظام لتجنّب الاصطدام الطيّاريْن على تصحيح مسارهما وتجنّب الحادث بعد اقتراب الطائرتين من بعضهما".وأضاف: "سنراسل السلطات الإيرانية لكي تحقق بهذا الحادث، لأنه لم يكن من المفترض أن تسمح شركة مراقبة الملاحة الجوية الإيرانية للطائرة المتجهة إلى بيشاور بالهبوط".