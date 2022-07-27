زلزال قوته 7.1 درجة يضرب شمال الفلبين

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.فيما ذكرت الهيئة الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي دولوريس.وشعر السكان بأثر الزلزال فى العاصمة مانيلا، على بعد أكثر من 400 كيلومتر حوالى 250 ميلا حيث تم إجلاء العمال والسكان من المبانى وتجمعوا فى الشارع.ومن جهتها، أفادت السلطات المحلية فى الفلبين، بتوقف حركة القطارات والمترو فى العاصمة مانيلا بعد وقوع الزلزال القوى.وقالت وكالة "رويترز"، إنه تم إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الفلبينى بالعاصمة فى أعقاب الزلزال.وقال المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs) إنه يجب على المواطنين الاستعداد لأى هزات ارتدادية، لكنه أضاف أنه لم يصدر أى تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" لأنه تم اكتشافها فى الداخل.وقالت تشينج بيرنوس، النائبة عن مقاطعة أبرا، فى بيان، إن الزلزال "تسبب فى أضرار للعديد من المنازل والمؤسسات"، و"شعرت به مناطق مختلفة من لوزون وتفعيل الإجراءات الوقائية فى العديد من الأماكن".وأضافت أن مكتبها يتابع الموقف ويقيِّم حجم الأضرار، وحثت الجمهور على البقاء فى حالة تأهب "فى ضوء احتمالات توابع الزلزال".