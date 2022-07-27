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تموز في بريطانيا.. الاكثر جفافا منذ 111 عاما

دوليات

2022-07-27 | 10:31
Alsumaria Tv
تموز في بريطانيا.. الاكثر جفافا منذ 111 عاما
المصدر:
وكالات
204 مشاهدة

أكد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الاربعاء، إن شهر تموز الجاري كان حتى الآن أكثر شهر جفافاً في إنجلترا منذ عام 1911 مع هطول 24% فقط من الأمطار المتوقعة في الشهر.

وقال المكتب في تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية إنه "إذا استمر هذا الطقس فهذا يعني أنه سيكون هناك خطر الجفاف مع احتمال مطالبة الناس بتقليل استهلاكهم المياه".

وذكرت الصحيفة أن "وكالة البيئة عقدت اجتماعا للمجموعة الوطنية للجفاف حضره مسؤولون من إدارة البيئة وشركات المياه، ومكتب الأرصاد الجوية، والاتحاد الوطني للمزارعين ودوائر وجمعيات معنية أخرى".

ونقلت عن البيان قوله إن "معظم إنجلترا انتقلت إلى حالة "الطقس الجاف لفترات طويلة" ما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية للتخفيف من التأثيرات، لافتة إلى نه لا يوجد مكان في إنجلترا يُعتبر حاليًا في حالة جفاف إذ تحتفظ معظم شركات المياه بمخزون مائي جيد يكفي للطلب الصيفي".

وقالت وكالة البيئة: "إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، فإن حظر الاستخدام المؤقت سيتم تحديده من قبل شركات المياه الفردية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن "درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة أدت إلى تفاقم الظروف الناجمة عن انخفاض هطول الأمطار عن المعدل الطبيعي حتى الآن هذا العام في أجزاء كثيرة من إنجلترا".

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية "احتمال حدوث أسابيع أخرى من الجفاف في المستقبل، لا سيما في جنوب وشرق البلاد، لذلك تقوم الوكالة وشركات المياه الآن باعداد المراحل الأولى من خطط الجفاف الخاصة بها وتدعو الجميع إلى القيام بدورهم في إدارة استخدام المياه وفقا للصحيفة".
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