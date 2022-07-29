روسيا تنصح بإبعاد الاستفزازات عن قضية تايوان

جاء ذلك في تصريح أدلى به لافروف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند اليوم الجمعة.وفي وقت سابق، ذكر الإعلام الأمريكي أن بيلوسي تنطلق اليوم الجمعة في جولة آسيوية قد تشمل تايوان، لكن القرار بشأن زيارة هذه الجزيرة لم يتخذ بعد.وقال لافزف: "بالنسبة لنا، هذه القضية واضحة تماما. موقفنا من وجود "صين واحدة" لم يتغير. والولايات المتحدة تؤكد لفظيا نفس الموقف بين حين وآخر، لكن من الناحية العملية، كما تفهمون، ليس هناك تطابق دائم بين الأفعال والأقوال".وتابع الوزير الروسي: "ليست لدينا مشاكل في التمسك بمبدأ سيادة الصين، وننطلق من حقيقة أنه لن يتم القيام بأي تحركات محرضة أو استفزازات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع" في المنطقة.