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تعرف على أغنى نساء العالم خلال 2022 (صور)

دوليات

2022-07-29 | 09:51
Alsumaria Tv
تعرف على أغنى نساء العالم خلال 2022 (صور)
1,424 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
رغم وجود فجوة واسعة في الأجور بين الجنسين في مختلف المجالات، إلا أن النساء يمتلكن أكثر من ثلث ثروة العالم، إذ أصبحن أكثر انخراطا في مشاريع الاستثمار والأعمال التجارية.

ورصدت مجلة "سي.إي.أو ورلد" الاقتصادية قائمة بأشهر وأغنى سيدات الأعمال والمليارديرات من النساء من حول العالم لعام 2022، وهن:

وو ياجون

تعتبر وو ياجون واحدة من كبار أباطرة العقارات في الصين، وهي الرئيس والمؤسس المشارك لشركة ”Longfor Properties“، وهي شركة استثمار عقاري في بكين.

وفي عام 1995، جمعت هي وزوجها السابق تساي كوي استثمارات رأسمالية قدرها 1.5 مليون دولار لبدء مشروع عقاري.

وتعد يوجان حاليا أغنى امرأة في الصين، تتكون الكثير من ثروتها من استثمارات الأسهم الخاصة، وتقدر القيمة الصافية لها بـ14.5 مليار دولار بزيادة قدرها 1.28 مليار دولار خلال العام الماضي.

فان هونغواي

فان هونغواي، هي رائدة أعمال ومليارديرة صينية ورئيس مجلس إدارة شركة الألياف الكيميائية ”Hengli Petrochemical“، التي تنتج مجموعة واسعة من رقائق وخيوط البوليستر لاستخدامها في صناعة الملابس والتعبئة والتغليف والصناعات الإلكترونية والصيدلانية، وتبلغ صافي ثروتها الآن 13 مليار دولار.

وانغ لايشون

المليارديرة الصينية وانغ لايشون، هي رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة صناعة الإلكترونيات ”Luxshare-ICT“، وتقدر ثروة لايشون بحوالي 11 مليار دولار.

تشونغ هويجوان

تعد تشونغ هويجوان المؤسس والمدير التنفيذي ورئيس شركة ”Hansoh Pharmaceutical“، وهي المساهم الرئيسي للشركة بحصة تبلغ 66٪، فيما تبلغ صافي ثروتها 10 مليارات دولار.

تشان ليوا

تعد تشن ليوا مؤسس ورئيس مجموعة فوه الدولية، واحدة من أكبر شركات العقارات في بكين، وفقا لمجلة ”فوربس“، كانت واحدة من أغنياء الصين في عام 2014 وواحدة من 19 امرأة فقط من أصحاب المليارات في العالم، وتقدر ثروتها الآن بنحو 9.2 مليار دولار.

ديان هندريكس

تعتبر ديانا هندركس ‏البالغة من العمر 75 عامًا، سيدة أعمال ومنتجة أفلام أمريكية، صُنفت من قبل مجلة ”فوربس“، كثاني امرأة أمريكية صنعت ثروتها بنفسها، وتقدر ثروتها الحالية بنحو 9 مليارات دولار.
 

دينيس كوتس

تعتبر دينيس كوتس سيدة أعمال بريطانية وهي المؤسس والمساهم الرئيسي والمدير التنفيذي المشارك لشركة المقامرة عبر الإنترنت ”Bet365″، في شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2019، قدرت مجلة فوربس صافي ثروتها بنحو 12.2 مليار دولار، تبلغ قيمة ثروتها الحالية قرابة 8.2 مليار دولار.
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