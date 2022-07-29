للمرة الثانية.. واقعة غريبة ونادرة تحدث في مصر

وكشف الدكتور زياد إسماعيل عن تفاصيل الحالة، قائلا: "الأم وضعت مولودتها ظهر أمس، وكانت في حالة جيدة، ولكن بعد عدة ساعات من الولادة لاحظ أهالي المولودة شيئا غريبا عليها، وقالوا ممكن يكون انتفاخ، وجاءوا إلى العيادة، وبعد فحص المولودة طلبت منهم عمل أشعة، وكانت المفاجأة أن المولودة تحمل جنينا في بطنها غير مكتمل".وأضاف الدكتور زياد: أن هذه الحالة تعتبر ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر، وقد سبق وتم تسجيل حالة في جامعة عين شمس، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم.وتابع الدكتور زياد: طلبت تحويل المولودة إلي مستشفى الأطفال لعمل الفحوصات اللازمة لإجراء العملية الجراحية الخاصة باستخراج الجنين الذي في بطنها والحالة الصحية للمولودة طبيعة جدا.