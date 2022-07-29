ارتفاع حصيلة ضحيا السيول في الامارات

وفي تحديث لبياناتها المتعلقة بآخر مستجدات جهود الإسعاف والإنقاذ، في عدد من مناطق الدولة، قالت الوزارة عبر "تويتر" إنه "تم العثور على الشخص المفقود وقد فارق الحياة".وقال مدير العمليات المركزية في وزارة الداخية، علي الطنيجي، إن "الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء في بعض المناطق المتضررة، في إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة".واضاف إن "هناك عودة لنحو 80 في المئة من الأفراد الذي تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه".واوضح الطنيجي أن "الجهود ما زالت مستمرة والفرق تقوم بواجبها"، مشيرا إلى إعادة فتح طرق بين المناطق المتضررة".وأدى سقوط الأمطار بشكل غزير إلى حدوث سيول الإمارات التي اجتاحت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وخورفكان، وجرت المياه في الأودية الجافة والمناطق المنخفضة، كما أدت إلى غرق عدد كبير من الشوارع والسيارات ووجود عرقلة وشلل في الحركة المرورية في تلك الإمارات.