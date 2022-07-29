تسجيل اول حالة وفاة مرتبطة بـ "جدري القرود" في دولة اوروبية

ونقلت صحيفتا "الموندو" و"إيه بي سي" عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن "إسبانيا سجلت، اليوم ، أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة".ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت مؤخراً مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.وقال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس غيبريسوس، إن "إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس".وأضاف في حديث صحفي أن "جدري القرود انتشر بسرعة"، مشيرا إلى أن "هذا الفيروس، الذي لا يهدد الحياة في العادة، ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق".