أفغانستان.. انفجار عنيف يهز كابول

السومرية نيوز - متابعة

أفادت وسائل الإعلام المحلية في أفغانستان بوقوع انفجار وصفته بـ“العنيف“ في وسط العاصمة كابول.



وذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية عبر حسابها في تطبيق "تلغرام"، أن الانفجار الشديد وقع نحو الساعة الـ6:30 من صباح اليوم الأحد في العاصمة كابول"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا تعرف طبيعة هذا الانفجار الشديد.

ونقل حساب ”غوريان“ الإخباري المقرب من حكومة طالبان، عن عبدالنافع تاكور المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، تأكيده وقوع انفجار في مدينة كابول دون الإدلاء بتفاصيل عن طبيعة وموقع هذا الانفجار.

وقالت قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية، إن سكان العاصمة كابول سمعوا دوي عدة انفجارات في مناطق متفرقة من كابول.

ورغم مرور قرابة العام على سيطرة حركة طالبان المتشددة على الحكم وزمام الأمور في أفغانستان، لا تزال البلاد تعيش أوضاعا أمنية واقتصادية وسياسية غير مستقرة.

ووقعت في الفترة الأخيرة عدة انفجارات في مدن مختلفة في أفغانستان خلفت عشرات القتلى.

وأدى انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة كريكت في كابول، يوم الجمعة، إلى سقوط ضحايا.

وكانت طالبان أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لها مطلع أيلول/ سبتمبر العام الماضي، دون أن تحظى باعتراف من المجتمع الدولي.

كما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة الحركة على الحكم منتصف آب/ أغسطس العام الماضي.