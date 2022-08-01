بلينكن: ايران لا تريد العودة الى الاتفاق النووي

وقال بلينكن عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "واشنطن فرضت عقوبات على كيانات تعمل على التجارة في المواد البترولية والبتروكيماوية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "طهران ليست راغبة في العودة للاتفاق النووي".في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن "بلاده ما زالت متفائلة بشأن المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن المباحثات المرتقبة تعتمد على قرار واشنطن".وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه "جرى في الأيام الماضية تبادل رسائل جديدة بخصوص المفاوضات"، لافتا إلى "وجود تحركات أطراف أخرى مثل وزير الخارجية الفرنسي".واوضح كنعاني أن "إيران ترحب بأي مبادرة تساعد في التوصل إلى اتفاق، مرجحا التوصل إلى نتيجة قريبا بشأن توقيت المفاوضات".يشار إلى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 كانت تعثرت منذ اذار الماضي .