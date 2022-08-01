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دولة اوروبية تلغي الحجر الالزامي لمصابي كورونا

دوليات

2022-08-01 | 13:39
Alsumaria Tv
دولة اوروبية تلغي الحجر الالزامي لمصابي كورونا
المصدر:
وكالات
1,575 مشاهدة

أعلنت السلطات الصحية النمساوية، اليوم الاثنين، عن الغاء الحجر الصحي الإلزامي على المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر صحفية نمساوية، ان " القواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ والتي تسمح بخروج أصحاب اختبارات فيروس كورونا الإيجابية، الذين ليس لديهم أعراض مرضية، وتسمح لهم بمزاولة أعمالهم وأنشطتهم الحياتية بشكل طبيعي بشرط ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة، والمفتوحة التي لا يمكن الحفاظ فيها على مسافة لا تقل عن مترين من الأشخاص الآخرين".

واضافت ان طالقانون الجديد استبدل قيود الحجر الصحي الإلزامي المفروض منذ نحو عامين ونصف، على المصابين بفيروس كورونا بإجراءات مخففة لا تقيد الحركة وتسمح للمصابين، الذين لا يعانون من أعراض مرضية، بمزاولة العمل والتسوق ودخول المحلات التجارية وحضور المناسبات المختلفة واستخدام المواصلات العامة مع الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة".

واشارت المصادر الى ان "القانون الجديد يحظر دخول أصحاب اختبارات فيروس كورونا الإيجابية إلى الأماكن المعرضة للخطر، التي تشمل المستشفيات ودور رعاية المسنين والمصحات ومرافق رعاية المعاقين والمسنين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية".
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