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الغارديان تكشف عن الأسماء المرشحة لخلافة "أيمن الظواهري"

دوليات

2022-08-03 | 05:28
Alsumaria Tv
الغارديان تكشف عن الأسماء المرشحة لخلافة "أيمن الظواهري"
1,683 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
كشفت صحيفة "الغارديان"، عن الأسماء المرشحة لخلافة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أيمن الظواهري الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة في كابل.

وقالت الصحيفة أن "الأكثر حظا في خلافته هو محمد صلاح الدين زيدان، المعروف بسيف العدل، 60 عاما، والمولود في مصر، وتعتبره المخابرات الغربية شخصية قادرة على التنظيم والقيادة، وهو في إيران، ولا يمكنه السفر، حيث تتعرض تحركاته واتصالاته للرقابة.
 
وهناك من أشاروا إلى خليفة محتمل آخر، وهو عبد الرحمن المغربي، مدير حملات الدعاية في القاعدة، وأبو الوليد الفلسطيني، المنظر البارز المقيم في سوريا، وعدد آخر من قيادات الفروع المحلية للقاعدة، مثل يزيد مبارك، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأحمد ديري، زعيم القاعدة في شرق أفريقيا، بحسب الصحيفة.
 
عاد زعيم تنظيم القاعدة، الارهابي أيمن الظواهري إلى الواجهة، مجددا، صباح امس الثلاثاء، بعدما صار حضوره "خافتا" خلال الأعوام الأخيرة، لكن عودته لم تكن عبر هجوم جديد في الولايات المتحدة أو عاصمة أخرى غربية، وإنما عبر خبر مقتله في غارة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.
 
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن الظواهري الذي يبلغ 71 عاما، لقي حتفه في غارة جرى تنفيذها عبر طائرة مسيرة، دون وقوع ضحايا من المدنيين.
 
ولد زعيم تنظيم القاعدة الراحل، في مصر، يوم التاسع عشر من يونيو 1951، وسط أسرة كانت تصنف ضمن الطبقة المتوسطة، على بعد كيلومترات جنوبي القاهرة.
 
وبعد مقتل أسامة بن لادن في عملية ب‍باكستان سنة 2011، تولى الظواهري زعامة المتشددين، فيما كانت السلطات الأميركية تعرض مكافأة سخية من 25 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

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