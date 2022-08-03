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ايران تنفي وجود خليفة الظواهري على اراضيها

دوليات

2022-08-03 | 10:37
Alsumaria Tv
ايران تنفي وجود خليفة الظواهري على اراضيها
المصدر:
وكالات
1,275 مشاهدة

نفى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، اليوم الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن وجود المدعو محمد صلاح الدين زيدان المعروف بلقب "سيف العدل" في إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن مالكي قوله: "ننفي وجود سيف العدل أحد القادة المحتملين لزعامة تنظيم القاعدة في إيران"، مضيفا "إن نشر مثل هذه الأخبار عبر الإنترنت هو عمل أجنبي وأميركي قاموا به بسبب تورطهم في دول أخرى".

ويعتبر "سيف العدل" واحداً من أبرز المرشحين لتولي زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري بطائرة أمريكية مسيرة في أفغانستان.

وكانت شبكة "سي أن أن" الأمريكية قد نقلت أمس الثلاثاء، عن مصدر أمريكي مسؤول قوله إن "مقتل الظواهري أثار "قضية مُلحة" لإيران وعليها أن تختار بين إيواء خليفة الظواهري أو طرده".

وأشار المصدر الأمريكي أنه "كان من المستحيل أن يتواجد الظواهري في كابول دون دعوة وموافقة عدد صغير على الأقل من قادة طالبان، سواء كان ذلك من شبكة حقاني أو جزءا آخر من المجموعة".

وقتل زعيم تنظيم القاعدة، المصري أيمن الظواهري، في عملية نوعية نفذتها طائرة دون طيار في كابول، وتصدر اسم "سيف العدل" التوقعات لتولي قيادة التنظيم خلفا للظواهري.
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