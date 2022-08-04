تزامنا مع الذكرى الثانية للانفجار.. انهيار عدد من صوامع مرفأ بيروت

وذكرت "النشرة" اللبنانية" أن "صوامع في الجهة الشّمالية انهارت منذ قليل، وذلك تزامنا مع وصول المسيرات الشعبيّة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت إلى محيط مجلس النّواب".وفي وقت سابق من اليوم سقطت أجزاء من أهراءات (صوامع) القمح في المرفأ.وذكر موقع قناة "الجديد" أن نسبة السقوط في الجزء الشمالي من الأهراءات وصلت الى 98 في المئة".ويحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الثانية للانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من اب 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.