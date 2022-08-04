مجلس الامن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

وقال المجلس في بيان، نشرته بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، إن "أعضاء المجلس يرحبون بانحسار العنف والخسائر في صفوف المدنيين باليمن في ظل الهدنة".وأضاف "على اليمنيين التوصل إلى تسوية واختيار السلم بدلا عن العنف".وعبر المجلس عن قلقه من "عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز، وقال إن فتح طرق تعز يخفف الأزمة الإنسانية الكبيرة عن ثالث أكبر المدن اليمنية".وطالب مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي "بالتحلي بالمرونة وفتح الطرق الرئيسية على الفور".كذلك طالب الفرقاء اليمنيين "بإيلاء احتياجات اليمنيين أولوية".يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 اب 2022 وحتى 2 تشرين الاول 2022".