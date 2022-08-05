الجفاف يضرب فرنسا.. اكثر من 100 بلدية بدون مياه للشرب

وقال بيشوف في بث قناة "BFMTV" أثناء جولته العملية إلى منطقة جبال الألب: "لا توجد هناك مياه الشرب اليوم في أكثر من 100 بلدية فرنسية... ويتم إيصال مياه الشرب إلى عدد من الأماكن باستخدام الشاحنات لأنه لا توجد هناك مياه الشرب في الأنابيب. يجب علينا تشديد القيود".واجتاحت الموجة الثالثة من الحرارة فرنسا في الاول من اب الجاري، وتم إعلان مستوى خطر الطقس "البرتقالي" في 5 مناطق فرنسية، وارتفعت درجة الحرارة في جنوب غرب البلاد إلى 40 درجة فوق الصفر.