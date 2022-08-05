أردوغان: اتمنى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا

وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي: أنه "سيناقش التطورات في سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا".وأضاف أردوغان الذي جلس قبالة بوتين قبيل محادثاتهما في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، أنه "من المهم استكمال تشييد محطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روسية في جنوب تركيا في الوقت المحدد".كما أعرب عن "تمنياته بفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع روسيا بعد اتفاق الحبوب".من جهته، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن "محادثات يوم الجمعة في سوتشي ستسمح لبوتين وأردوغان بمراجعة تنفيذ اتفاق الحبوب.وأشار إلى أن "الزعيمين سيناقشان أيضا الوضع في أوكرانيا وسوريا".يشار إلى أن تركيا لعبت بجوار الأمم المتحدة، الشهر الماضي، في التوسط في اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا، ما مهد الطريق لأوكرانيا لتصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانيها على البحر الأسود منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى البلاد قبل أكثر من خمسة أشهر، كما تسمح الاتفاقيات لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.